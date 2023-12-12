بالصور – زوجة قيس الشيخ نجيب عارضة أزياء جميلة للغاية.. هويتها ستفاجئكم!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 12:51 صباحاً - على الرغم من الانتشار الواسع و الشهرة في الآونة الأخيرة، إلا أن حياة الممثل السوري قيس الشيخ نجيب لا تزال بعيدة عن أضواء الرأي العام.

يتمتع قيس بحياة زوجية تمتد على مر السنوات، حيث يشترك فيها مع زوجته، الكاتبة وعارضة الأزياء السورية لبنى مشلح.

من هي زوجة قيس الشيخ نجيب؟

لبنى التي ولدت في سوريا وتتجاوز عمرها الأربعين، تميزت بكتابة قصص لعدة مسلسلات، من بينها مسلسل أهل الغرام، اجتمعت قصة حبها مع قيس خلال دراستهما في المعهد العالي وتزوجا ورزق بإبن وحيد يشاركان معه دائما لحظات أسرية سعيدة.

مسلسل “الخائن”

ومؤخراً، شارك قيس الشيخ نجيب في مسلسل “الخائن” الذي بدأ عرضه منذ أيام، إلى جانب الفنانة سلافة معمار والممثلة مرام علي.

“الخائن” مسلسل مقتبس من عمل تركي، وتدور أحداثه حول طبيبة مشهورة “أصيل” تعيش حياة مستقرة مع زوجها “سيف” وابنها، تكتشف بالصدفة خيانة زوجها “مع فتاة صغيرة” كانت تربطه بها علاقة حب استمرت نحو عامين، فتقرر بعد ذلك الانتقام من زوجها وعشيقته.

نجيب قيس الشيخ في رمضان 2024

هذا وقد شوّق المخرج السوري، الفوز طنجور، محبي الفنانَيْن: قيس الشيخ نجيب، وسيرين عبدالنور، لاجتماعهما معاً في مسلسل «النسيان» المؤلف من 15 حلقة، بعد أن انتهى من تصوير مشاهد المسلسل خلال 52 يوماً في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتب طنجور على صفحته الرسمية في منصة «إنستجرام»: «كلُّ شيء في بيروت متراصّ وقريب حدّ الانفجار، الأبواب والنوافذ المشرعة للهواء، والأبنية الاسمنتية، ودور النشر، صلوات الأمهات ورسائل (المهجرين) الصوتية على واتساب! العشاق وعناقيد العنب ورفوف الحمام، وأعشاش العصافير، ومولدات الكهرباء.. ومحال الصرافة وبيع الكتب (المستعملة) والشاورما، ودور السينما المهجورة، وشارع الحمرا المغلوب على أمره، ونهرها الجاف ومصابيحها المطفأة منذ سنين، وحزنها الدفين وقلبها الذي لا يتوقف ورغبتها في الحياة، في أن تكون حرة!.. كلُّ شيء في بيروت يذكرني بالشام! اثنان وخمسون يوماً في بيروت أحاول أن أفتح عينيَّ على وسعهما، وأبصر روح المدينة، وأخبئها في قلب كاميرا (أري) ألمانية الصنع لتسجل ذاكرتنا وتحمينا من النسيان».

وأراد المخرج السوري، الذي انتهى كذلك من تصوير البوستر الرسمي للمسلسل، المتوقع عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني، تحفيز جمهور النجمين لمتابعة العمل، الذي يدور حول مجموعة قضايا اجتماعية متنوعة، ويضم على قائمة أبطاله، إلى جانب سيرين وقيس: يورغو شلهوب، وندى أبو فرحات، وكارول الحاج. والمسلسل من تأليف شادي كيوان، وإخراج الفوز طنجور، وإنتاج محمد مشيش.

ويتحفظ أبطال المسلسل على نشر أي تفاصيل خاصة بالعمل، تمهيداً لمفاجأة الجمهور بقصته، وطريقة معالجته للأحداث، بين الزوجين «قيس وسيرين».

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