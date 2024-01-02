شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسلسل حدوتة منسية: أوشكنا على انتهاء التصوير والعمل يعرض قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد محى الدين لـ الخليج 365، إنه انتهى من تصوير ما يقرب من 60% من مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة سوسن بدر وأحمد فهيم، مشيرًا إلى أن المسلسل سيعرض قريبًا وسيطرح البرومو الرسمى خلال الفترة المقبلة.

وتجسد الفنانة سوسن بدر ضمن أحداث مسلسل "حدوتة منسية" دور أم لخمسة أبناء منهم هشام إسماعيل وطارق صبري يدخل بينهم صراعات داخل العمل.

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريباً.

وعرض للفنانة سوسن بدر عرض فيلم "آل شنب" في مهرجان الجونة السينمائى، الفيلم يشارك في بطولته كلا من ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

كما تعاقدت مؤخرًا سوسن بدر على المشاركة في بطولة فيلم "سارة و على" بطولة النجمان منة شلبى وأحمد داود، والذى بدأ تصويره الأيام الماضية، من إخراج هبة يسرى.