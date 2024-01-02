ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للفنانة الإماراتية أحلام، بدت فيها من دون ماكياج، بإطلالة ناعمة للغاية.

وقد أحدثت أحلام ضجة بظهورها كشابة عشرينية، لا تحتاج وضع مساحيق ومنتجات الماكياج، وبدت ملامحها ناعمة كثيراً.

وقد شاركت الفنانة الإماراتية أحلام بإحياء حفل نجمات العرب برفقة الفنانات إليسا، نانسي عجرم، أصالة، أنغام وأسما لمنور، وأحدثن حالة من التفاعل الواسع من قبل الجمهور.

ولم يكن الغناء الشيء الوحيد لذي خطف القلوب في هذه الليلة، بل أناقة الفنانات وإطلالاتهن المتنوعة والرائعة، إضافة إلى تقديمهن لبعضهن بأسلوب مميز.

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لـ أحلام من دون ماكياج يحدث جدلاً واسعاً.. بدت شابة عشرينية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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