سارة الودعاني: "لهذا السبب أرتدي النقاب"

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني الجمهور بالكشف عن سبب ارتداء النقاب في فترة حملها، مبررة ذلك بأنها لا تحب وجهها في هذه الحالة، قائلة على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "فترة حملي دايم البس نقاب بأغلب الأماكن لأن ما أحب وجهي".



على صعيد آخر تحدثت سارة الودعاني عن راتبها الشهري وذلك في معرض ردها على طفل متابع لها سألها عن الأمر.

وقالت سارة في مقطع فيديو تداوله عدد من النشطاء موجهة حديثها لطفل قائلة :"كم تتوقع؟" ليأتي توقع الطفل بأن راتبها الشهري يصل إلى 600 ألف ريال سعودي، ومشيراً إلى أنه يتمنى ان يحصل على وظيفة تُمكنه من الحصول على راتب شهري يصل إلى 700 ألف".