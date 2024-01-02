بعد هجوم الأمن على شاب حاول اقتحام مسرحها .. هيفا وهبي تكشف حقيقة ما جرى

ميرنا وليد - بيروت - موقف لافت تعرضت له الفنانة اللبنانية هيفا وهبي في حفلها في رأس السنة في لبنان، حيث حاول شاب اقتحام المسرح حيث كانت تغني أغنيتها "قلبي حب" وسرعان ما تدخل الأمن لمنع الشاب من الإقتراب من هيفا إلا أنها أوضحت الحقيقة على المسرح وقالت لرجال الأمن بعد أن أوقفت الموسيقى :"لحظة شوي، بترجعو بترجعولي الإستاذ لأنو أنا اللي عيّطلو (وهي كلمة باللهجة اللبنانية تعني ندهت عليه)"

وبعد أن عاد الشاب إلى المسرح غنت هيفا برفقته، كما أنها رقصت معه والتقط المعجب الصور مع الفنانة التي يحبها.



يذكر أن هيفا غنت في الحفل مجموعة من أغنيتها المحبوبة بينها "ملكة جمال الكون" و"بوس الواوا" و"مابضعفش".