محمود حافظ لـ"الخليج 365": "بلعب عنصر الشر في بنقدر ظروفك والفيشاوي ذوق وأخلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف النجم محمود حافظ، تفاصيل تجربته السينمائية الجديدة "بنقدر ظروفك" وكواليس العمل مع الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم.

وقال حافظ، في لقائه مع "الخليج 365": "بلعب عنصر الشر في الفيلم، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجمهور أن تنال شخصيتي التي أقدمها والفيلم إعجابهم".

وتابع: "بنقدر ظروفك فيلم للمؤلف سمير النيل وإخراج الأستاذ أيمن مكرم وأحداثه تدور حول الفترة التي نعيش فيها حاليا واستغلال بعض الناس وجشع التجار وهناك تاجر لديه ضمير وآخر ليس لديه ضمير، ورغم الظروف التي يعيش فيها الناس فالحق هو الذي ينتصر وليس الباطل".

وعن سبب موافقته على الفيلم، فأوضح: "بنقدر ظروفك وأنا بقرأه عجبني جدا وفكرته لقيتها جميلة جدا، وأنا مبحبش أستسهل في إني أخد قرار في أي عمل هشارك فيه، وأي حاجة بحب أقراها وأشوف نوعية الفكرة اللي بيتكلم فيها، لما شوفت ورق الفيلم لقيت أن الفكرة بتعبر عن اللي بيحصل حوالينا والأجواء اللي فيها، وبعض التجار اللي تسببت في أزمات السكر وغيرها، ومش بيراعوا ربنا في تجارتهم المفترض يكونوا أمناء فيها".

وبشأن تجربته مع مخرج العمل أيمن مكرم، فقال "حافظ": "أول مرة أتعامل مع الأستاذ والمخرج أيمن مكرم وبصراحة هو راجل جميل وروحه لطيفة في الشغل واللي بيقوله بنفذه باستمرار".

وحول التعاون الذي يجمع بينه وبين أحمد الفيشاوي، فأوضح: "أول مرة في حياتي أتعامل مع الفيشاوي وهو إنسان جميل وذوق وطفل من جواه، وشايف إن السوشيال ميديا تقدر تصنع أشياء وتراها عكس الحقيقة في الواقع ولن أنجر وراء الإعلام والسوشيال فيما ينقله عن أشخاص، لأني بتعامل بمبدأ (الدين المعاملة)، ولن أحكم على أحد قبل أن أتعامل معه، ومشفتش من الفيشاوي غير كل أدب وإحترام وأخلاق وربنا يوفقه وأشوفه أسعد الناس".

وبشأن كواليس العمل بينه وبين نسرين طافش ومي سليم، فأضاف: "نسرين طافش أول مرة أتعامل معاها وكواليسها هادية وفي حالها.. ومي سليم إتعاملنا مع بعض في كذا حاجة وهي أختي وحبيبتي وروحها جميلة جدا وبتبسط أوي لما بشوفها في أي عمل".

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي حول قضايا الغلاء والاحتكار والتأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على الحياة المعيشية.

فيلم"بنقدر ظروفك"يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومدير المشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومدير مالي عبد القادر، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.