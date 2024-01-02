أزمة بين شيرين عبد الوهاب والعراق .. والشعب العراقي يطالبها بالإعتذار

ميرنا وليد - بيروت - وضعت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب نفسها في مأزق، بسبب عبارة قالتها على المسرح في دبي ليلة رأس السنة، وهي "حاسة اني جاية من العراق"، وتعرضت لشيرين لموجة كاسحة من الإنتقادات حيث اعتبر العراقيون أنها تهين بلدهم بهذه العبارة وطالب الجمهور العراقي شيرين بالإعتذار.



وفي تفاصيل العبارة التي قالتها شيرين، أنه عندما وجه لها أحد الحاضرين كلمة "الحمدالله عالسلامة" ردت عليه "الله يسلمك يا حبيبي ..حاسة اني جاية من العراق".

واعتبر حشد آخر من رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن شيرين لم تقصد الإهانة بل هي عبارة تستخدم على أنها آتية من حرب كبيرة بمزاح.

ومن بين التعليقات التي وردت:

"حبيبتي ده مصطلح مصري معروف زمان كانوا اهالينا بيسافرو العراق بالسنين ف هي بيقولوها حمد الله ع السلامه بتقلهم انا حاسه اني جايه من العراق اي حد عندنا الناس بتسلم عليه سلام كتير بنقله خلاص يا عم انا مش جاي من العراق"

"حبايب قلبي هي مغلتطش في حد أطلاقًا دي جملة بنقولها في مصر عادي!!! واصلها مثلا زمان كانت الرجالة تسافر بالسنين مثلا تروح العراق تشتغل او ليبيا او الكويت وهكذا فبقى زي مثل شعبي متادول بنا. لما حد يقول حمد لله على السلامة بعشم فنقوله ايه يا عمم هو انا جاي من العراق، بس!!"