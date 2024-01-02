كنزي دياب تخطف الأنظار في أحدث إطلالة جريئة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت إبنة الفنان المصري عمرو دياب، كنزي دياب عبر خاصية الصورة عبر حسابها، وظهرت كنزي عمرو دياب بملابس جريئة مرتدية تيشرت وبنطلون أسود اللون.

وكانت كنزي قد افتتحت أبواب معرضها الفني الأول في لندن، ورفعت الستار عن تحفها الفنية في أمسية فنية تاريخية.

وكان المعرض تحت عنوان "يوميات حياتي"، وذلك في خطوة فنية ملفتة ومميزة.

|و هو عبارة عن رحلة فنية تعبر عن تجارب ومشاعر كنزي بأسلوبها الخاص ومبتكر ويتناول هذا التقرير بشكل مفصل وشامل أحداث الافتتاح والتفاصيل المثيرة للاهتمام التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، وحضر الإفتتحاح والدها الفنان عمرو دياب .

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