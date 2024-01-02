شاهد المهرة البحرينية تخطف الأنظار مع والدتها في أحدث ظهور

أبهرت هدى الحجاج والدة الفنانة فجر وليد الملقبة بالمهرة البحرينية، الجميع بجمالها وحسن ملامحها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة للمهرة البحرينية مع والدتها، حيث بدت نسخة منها، نظرا لتقاربهما في العمر، وكأنها أختان وليس أم وابنتها.

وظهرت المهرة البحرينية مرتدية فستانًا أحمر فوق الركبة، وكذلك والدتها مرتدية نفس شكل الفستان.

وأشاد نشطاء التواصل بجمال والدة المهرة البحرينية، واهتمامها بنفسها حتى ظهرت بهذا الجمال الشبابي.

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