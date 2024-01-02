شكرا لقرائتكم خبر عن مركز إحياء التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج يرمم 50 فيلما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت مدينة الإنتاج الإعلامي مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي ، علي قيام مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، بأعمال ترميم 50 فيلما روائيا طويلا من الأفلام القديمة، التي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية حيث تركت أثرا كبيرا لدى الجمهور والنقاد عند عرضها علي مدار العقود الماضية .

وذكر بيان لمدينة الإنتاج الإعلامي أن ذلك يأتي في إطار حرص المدينة علي الحفاظ علي هذه الكنوز من الرصيد السينمائي الضخم الذي تملكه مصر من الأفلام القديمة، والتي تعرض الكثير منها لحالة من التلف والقدم، وأصبحت متهالكة وغير صالحة للعرض، ويقوم مركز إحياء التراث السمعي والبصري بجهد كبير في ترميم هذه الكنوز السينمائية، عن طريق نقل صورة هذه الأفلام إلي تقنية ال "4k" ذات الجودة العالية، إضافة إلى إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان التي تتم بمنتهى الدقة والاحترافية، وباستخدام أحدث الأجهزة والطرق العلمية لإعادة هذه الأفلام للحياة مرة أخرى.

وانتهى المركز بالفعل من ترميم فيلم "البؤساء" للمخرج عاطف سالم وبطولة النجوم الكبار فريد شوقي، عادل أدهم، محسنة توفيق، فردوس عبد الحميد، نبيل نور الدين والنجمة ليلي علوي والمأخوذ عن قصة الأديب العالمي "فيكتور هوجو" والذي تم إنتاجه عام 1978 وأصبح جاهزا للعرض مرة أخرى بنسخته الجديدة المرممة، وجاري الانتهاء من ترميم بقية هذه المجموعة من الأفلام تباعا، في الفترة القريبة القادمة بهدف عرضها بأعلى درجات الجودة والنقاء.