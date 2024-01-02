شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان اللبناني فادى إبراهيم بعد بتر ساقه: أشكر نقابة المهن التمثيلية على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنانة فادى إبراهيم حالة سيئة بعدما تعرض لبتر ساقه بسبب مرض السكرى، الذى أصيب به منذ فترة كبيرة، ووصل الأمر إلى تدهور حالته الصحية، حيث أكدت نقابة المهن التمثيلية في لبنان أن حالة الفنان فادى إبراهيم ليست على ما يرام خاصة إنه يمكث في المستشفى وتعرض لبتر ساقه .

ووجه فادي إبراهيم رسالة لأصدقائه ومحبيه عبر نقابة المهن التمثيلية في لبنان، عن امتنانه للنقابة ودورها وشكره لها على متابعتها لحالته منذ البداية.

يعد فادى إبراهيم ممثل كبير ، ولقب بدنجوان الشاشة اللبنانية، بذل حياته للفن، وقدّم أروع الأعمال التي رافقتنا لسنوات طوال.

فادي إبراهيم قدم عدة أعمال مصرية منها مسلسل “الزيبق” مع النجم كريم عبدالعزيز عام 2017، ومسلسل “تحت الأرض” مع الفنان أمير كرارة 2013، و"فرقة ناجي عطالله" مع الزعيم عادل امام 2012 وآخر أعماله في مصر كان مسلسل “قارئة الفنجان” مع الفنان أحمد فهمي 2021.