شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحتفل بالعام الجديد: يا رب تكون سنة خير على عالمنا العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة نانسى عجرم، بالعام الجديد بفيديو مجمع لصورها الخاصة ولأصدقائها وهم يحتفلون بالسنة الجديدة، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:" كلها أعياد وفرح وسلام إن شاء الله ويا رب الـ 2024 تكون خير على عالمنا العربي وتحمل معها الأمل وأحلى المفاجآت بحبكم كتير".

وأحيت النجمة نانسى عجرم، حفلاً غنائيًا فى العراق الشهر الماضى، وقدمت باقة مميزة من أغنياتها القديمة و الحديثة التى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرحت النجمة نانسى عجرم أحدث أغانيها التي تحمل اسم "تيجى ننبسط" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور.

وأحيت مؤخرًا النجمة نانسي عجرم حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها (يا طبطب يا دلع وحبك سفاح وما تيجي هنا وأنا أحبك وسلامات سلامات وصحصح وأنت إيه والدنيا حلوة وآه ونص وإحساس جديد ومعجبة مغرمة وخطير خطير، واختتمت حفلها بأغنية أنا مصري).

وافتتحت النجمة نانسي عجرم حفلها الغنائي بمهرجان العلمين بأغنية "بتفكر في إيه"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقالت: مبسوطة بوجودي معاكم اشتقت لكم كتير وبحبكم كتير.