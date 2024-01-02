أول تعاون بين خالد يوسف وأحمد العوضي وصناع الفيلم دعموا غزة من إيطاليا.. القصة الكاملة لفيلم "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد فريق عمل فيلم "الإسكندراني" طرح الفيلم تجاريًا بدور العرض السينمائي في مصر ودول الخليج، حيث يقام العرض الخاص للفيلم مساء اليوم الثلاثاء بحضور صناعه على رأسهم الفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف.

وكشف الفنان أحمد العوضي عن تعاقده على بطولة فيلم "الإسكندراني" مطلع شهر سبتمبر 2023، ونشر "العوضي" صور من التعاقد عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وظهر برفقته المخرج خالد يوسف وعلق قائلا: "بسم الله توكلنا على الله، تم التعاقد على فيلم الإسكندراني، تأليف أستاذ الأجيال أسامة أنور عكاشة، للمخرج خالد يوسف، إن شاء الله فيلم يليق بكل أخواتي".

كما حرص المخرج خالد يوسف كشف تفاصيل الفيلم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" ونشر "خالد" تجمع عدد من نجوم الفيلم وعلق قائلا: " تربينا جميعا على دراما أسامة أنور عكاشة وكم ندبت حظي أنني لست من جيله لأصنع عملا من كتابته، ويبدو أن القدر قد استجاب لتمنياتي ووجدت أحد سيناريوهاته التي لم ترى النور بعد في مكتبته وقرأته ووجدته عملا رفيع المستوى كعادته سيناريو فيلم الاسكندراني وقمت بشراء حقوقه لإنتاجه وسأبدأ تصويره الاسبوع القادم باذن الله".

واستكمل: "الفيلم من إنتاج شركة مصر العربية للانتاج السينمائي بالتعاون مع روتانا ستوديوز وفريق العمل، المنتج أحمد عفيفي اشراف عام علي الانتاج عبدالله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف".

وأقامت شركة "مصر العربية" الشركة المنتجة بالتعاون مع "روتانا ستوديوز" لفيلم "الإسكندراني" مؤتمرًا صحفيًا كشفت خلاله عن النجوم المنضمين لفريق عمل الفيلم وهم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد رضوان، الفنان حسين فهمي، الفنان محمود حافظ، الفنانة زينة، ومدير التصوير سامح سليم، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة.

كما كان للمخرج خالد يوسف رد على تساؤلات وتخوفات البعض من عدم نجاح الفيلم تجاريًا نظرًا لارتباط نجاحات "العوضي" مؤخرًا بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وعلق خالد يوسف قائلا: "أحمد نجم وممثل هايل وجدير انه ياخد بطولات سينمائية منفردة ويتقدم بطل سينمائي زي بقية أبطال السينما".

تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" في قلب محافظة "الإسكندرية" حيث يمر "بكر الإسكندراني" بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، فيقرر السفر إلى إيطاليا بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات وتطارده مرة أخري، ونظرًا لأحداث الفيلم التي تدور بين محافظة الإسكندرية وإيطاليا، قام فريق العمل بالسفر إلى إيطاليا لتصوير المشاهد الخارجية، وخلال تواجدهم هناك دعم صناع فيلم "الإسكندراني" القضية والشعب الفلسطيني وانضمامهم لإحدى المسيرات الاحتجاجية هناك وطالبوا خلالها وقف الإبادة الجماعية.