«البلديات والإسكان» تستعرض فرص الاستثمار الحضري في منتدى الاستثمار الرياضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك وزارة البلديات والإسكان في أعمال منتدى الاستثمار الرياضي 2026، من خلال استعراض الفرص الاستثمارية النوعية التي تطرحها المدن السعودية، وإبراز الممكنات البلدية الداعمة للاستثمار، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع جودة الحياة.

وتسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص»، التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص البلدية في مختلف مناطق المملكة، في عدد من القطاعات التنموية والخدمية والترفيهية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الفرص ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من الأصول البلدية، وتحويل المواقع والمرافق العامة إلى فرص استثمارية جاذبة، تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل وتحسين المشهد الحضري.

كما تستعرض الوزارة خلال المنتدى دور التخطيط الحضري في دعم الاستثمار الرياضي، من خلال تطوير وجهات حضرية متكاملة، ومرافق متعددة الاستخدامات، ومساحات تدعم الأنشطة الرياضية والترفيهية، بما يعزز جاذبية المدن السعودية ويرفع تنافسيتها.