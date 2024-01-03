شريف سلامة يلتقي محمد رمضان للمرة الأولى في عمل فني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفاً على برنامج “سينماتك” المذاع عبر قناة SBC السعودية، أعلن الفنان شريف سلامة عن انضمامه الى أبطال فيلم “أسد أسود”، للنجم محمد رمضان.

وقال شريف: “”أسد أسود” من الأعمال المحترمة جداً، وسعيد بمشاركة المخرج محمد دياب فيه، وإن شاء الله سيكون من الأعمال التي تُحفظ في التاريخ”.

وهذا العمل هو الأول الذي يجمع شريف سلامة ومحمد رمضان.

يُذكر أنه عُرض لشريف سلامة أخيراً مسلسل “العودة”، ويشاركه في البطولة الفنانون: تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، أحمد والي، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار صعيدي، حول إحدى قضايا الصعيد الخاصة بالتنقيب عن الذهب.

كما عُرض لشريف سلامة أخيراً مسلسل “ورق التوت”، وهو بطولة: شريف سلامة وخالد أنور وأسماء جلال وثراء جبيل ومحمد كيلاني ومعتز هشام، ومن تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي، وتدور أحداثه في مكان واحد يجتمع فيه الأبطال، وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في غضون تسعة أشهر، ليواجه كل منهم ما لم يكن يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعية لكلّ منهم، ويعالج العمل بعض القضايا الحسّاسة ومنها: الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجهل، الاضطراب النفسي، التنمّر، والتحرّش الجنسي.