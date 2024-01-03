الجمهور توّجها ملكة.. هيفاء وهبي تضيء سماء بيروت ليلة رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت النجمة اللبنانية ​هيفاء وهبي الأنظار بصور جديدة لإطلالتها ليلة رأس السنة في الحفل الذي أحيته في فندق الحبتور في لبنان.

وظهرت هيفاء في الصور بلقطات تحبس الأنفاس التقطتها على شرفة منزلها وخلفها العاصمة بيروت، وعلّقت قائلةً: “ابداية سنة جديدة في بيروت عام سعيد جميعاً”.

تألقت هيفاء وهبي في الحفل بفستان من اللون الأحمر بدون كُمّيْن من تصميم رامي سلمون، تميّز بقصّة تعانق الجسم مكشوفة الصدر والظهر، بتفصيل شقّ من الخلف يكشف الساقيْن، وهو مطعّم بالكامل بالحبيبات الكريستاليّة، أقرنته مع قفّازين طويليْن من الشيفون المطرّز بالترتر، كما تزيّنت بمجوهرات مرصّعة بالماس والياقوت، وانتعلت كندرة برّاقة من The Attico.

ومن الناحية الجمالية اختارت هيفاء وهبي تسريحة بنمط التموّجات يعلوها تاج مرصّع بالكريستال البرّاق. وبالنسبة لاختيارها وضع التاج على شعرها، فمن المعروف أن التاج يزيد المرأة أنوثة ويتوجها ملكة على عرش الجمال، لذا رأينا هيفاء ملكة متوّجة بحبّ جمهورها على المسرح ليلة رأس السنة.

وتفاعل الجمهور مع صور هيفاء بشكل واسع، إذ نالت إعجاب الآلاف منهم خلال فترة قصيرة، وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها وأكدت أنها كانت “نجمة بيروت” ليلة رأس السنة.

على صعيد آخر، بدأت هيفاء وهبي تصوير فيلمها الجديد بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، أبرزهم: بيومي فؤاد، سليمان عيد، توني ماهر، نانسي صلاح، ومحمد كيلاني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

وأعلنت النجمة عن الأمر من خلال صورة عفوية نشرتها عبر خاصية “الستوريز” في “إنستغرام”، وظهرت فيها على متن الطائرة، في مطار القاهرة الدولي، برفقة مخرج الفيلم مرقس عادل وكريم عفيفي ومحمود الليثي، وعلّقت قائلةً: “قولوا مرحبا لجوري، فيلم جديد من إخراج مرقس عادل لصيف 2024 ابقوا متابعين”.