اتحاد النقابات الفنية يكرم الراحل ممدوح الليثي بحضور إبنه عمرو الليثي

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج المصري عمر عبد العزيز و نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل السيناريست و المنتج الراحل ممدوح الليثي، وأعدت النقابة درعًا يحمل اسمه و شهادة تقدير، تقديرًا لمسيرته الطويلة و التي أثرى خلالها الساحة الفنية والأدبية بالكثير من الأعمال.



و حضر الإحتفالية إبنه الإعلامي المصري عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات و تليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث تسلم درع التكريم و التقدير، و أعرب عمرو الليثي عن سعادته بهذا التكريم.