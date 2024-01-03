- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - إحتفل اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج المصري عمر عبد العزيز و نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل السيناريست و المنتج الراحل ممدوح الليثي، وأعدت النقابة درعًا يحمل اسمه و شهادة تقدير، تقديرًا لمسيرته الطويلة و التي أثرى خلالها الساحة الفنية والأدبية بالكثير من الأعمال.
و حضر الإحتفالية إبنه الإعلامي المصري عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات و تليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث تسلم درع التكريم و التقدير، و أعرب عمرو الليثي عن سعادته بهذا التكريم.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد النقابات الفنية يكرم الراحل ممدوح الليثي بحضور إبنه عمرو الليثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.