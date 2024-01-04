تامر عاشور يكشف تفاصيل ألبومه الجديد.. ومفاجأة لجمهوره خلال أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان تامر عاشور عن تفاصيل خطته لطرح عدد من أغنيات ألبومه الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة مع الاحتفال بعيد الحب، وقال تامر عاشور إنه خلال الأيام القادمة سيتم إصدار أغنية جديدة بعنوان “هيجيلي موجوع”، ولكنها خارج الألبوم والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمر الشاذلي وتوزيع موسيقي لـ عمرو الخضري.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أجمد 7” عبر نجوم إف إم كشف المطرب تامر عاشور عن موعد إصدار ألبومه الغنائي الجديد قائلاً إن أول أغانيه سيتم إصدارها مع الاحتفال بيوم الحب القادم بمعدل أغنية كل أسبوعين، وسيتوقف إصدار أغاني الألبوم خلال شهر رمضان.

كما تحدث المطرب تامر عاشور عن احتفاله بيوم ميلاده والذي وافق الأمس 2 يناير قائلاً إنه يحتفل بأجواء عائلية مع زوجته ويرى أن الزواج أهم شيء حدث بحياته العام الماضي، وعن إنجازات العام الماضي على المستوى الفني قال إنه قد أحيا العديد من الحفلات داخل وخارج مصر، وكان توفيقاً من الله.

يُذكر أن الفنان تامر عاشور قد شارك بحفل “ليلة الدموع 2” في نوفمبر الماضي على مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض، وحرص على حضور الحفل عدد كبير من الجمهور، كما شارك بالحفل عدد من فناني الوطن العربي الذين قد اشتهروا بتقديم الأغاني الحزينة، كما شهد الحفل أيضاً مشاركة الملحن والموزع الموسيقي خالد عز.

وجاءت مفاجأة حفل “ليلة الدموع 2” مشاركة المطربة السورية أصالة نصري والتي استقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة، وقدمت الفنانة أصالة خلال الحفل واحدة من أشهر أغانيها الحزينة والتي حققت نجاحاً كبيراً، وهي أغنية “مبقاش أنا”، كما شارك الفنان رامي صبري المطربة أصالة الغناء على خشبة المسرح. وجاءت المفاجأة الثانية بالحفل مشاركة المطرب وائل جسار والذي قام بتقديم أغنيته الشهيرة غريبة الناس وسط تفاعل الجمهور، وقدم الفنان آدم فقرته الغنائية من خلال تقديم عدد من أشهر أغانيه الحزينة.