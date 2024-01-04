بعد نزاعاته مع أنجلينا جولي.. براد بيت يتلقى “الحب والدعم” من شريكته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد:عادت إلى الواجهة في الأيام الأخيرة علاقة الممثل العالمي براد بيت وطليقته أنجلينا جولي، بعدما تناقلت صفحات فنية عديدة دخول أنجلينا جولي في علاقة مع مغنّي الراب البريطاني أكالا.

ونشرت في هذا الإطار مجلة “OK” تقريراً عن العلاقة الجديدة التي تجمع منذ أشهر براد بيت وإينيس دي رامون.

وقد كشف أحد المطّلعين عن أن “براد وإينيس يستمتعان بعلاقة لطيفة وسهلة”. وأضاف: “إنهما رقيقان وفنيّان، ويتغذّى كلّ منهما على إبداع الآخر. وكلاهما يشتركان في حبّ الفن. إنه يقدّر أن إينيس ليست في صناعة السينما. ويبدو أنّها غير منزعجة من شهرته”.

وبحسب المقرّبين، وجد براد أخيراً “الحب والدعم” من شريكته الجديدة بعد الدراما العائليّة.

وقال مصدر مقرّب آخر: “كان عاماً مجنوناً لبراد، لكن إينيس هي الشيء العظيم الوحيد الذي حصل له. وجودها في حياته جعل الأمر أقل إرهاقاً بالتأكيد”.

ويأتي ذلك بعدما عاد منشور صادم لبيت وابن طليقته بالتبني، باكس، للظهورعلى وسائل التواصل الاجتماعي في تشرين الثاني 2023.

وذكرت صحيفة “الديلي ميل” أن باكس (19 عاماً) تحدّث عن تفاصيل مروعة عن والده وشتمه. وكتب عبر وسائل التواصل: “عيد أب سعيد…. أنت تثبت مراراً وتكراراً أنك فظيع ومحتقر”.

يذكر أن جولي تبنت باكس من دار أيتام فيتنامية في 2007 عندما كان في الـ3، وبعد عام تبنّاه بيت رسمياً.