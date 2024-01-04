أول طلاق في 2024.. هند عبد الحليم تنفصل عن زوجها بعد زواج استمر 3 سنوات

كتب امير فتحي في الخميس 4 يناير 2024 12:48 صباحاً - أعلنت الفنانة المصرية الشابة هند عبد الحليم، انفصالها رسميًا عن زوجها كريم قنديل، في بداية 2024

ونشرت عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة لها وعلقت عليها قائلة: أيام بتمشي واحنا بنمشي وبنتغير أوي، نيو يير وأنا سنجل فيها، ليتفاعل معها جمهورها ويتساءل “سينجل” لتجيب على أحد متابعيها “أيوه” “.

زفاف هند عبد الحليم

وكانت هند عبد الحليم تزوجت من كريم قنديل بعام 2020، ولقى حفل زفافهم تفاعلًا كبيرا بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هند أكدت في تصريحات صحفية لها أن الطلاق تم منذ 3 أشهر، ولم تكشف أسباب الانفصال بينهما.

من هو كريم قنديل زوج هند عبد الحليم السابق؟

كريم قنديل والده الدكتور خالد حسين قنديل وهو مدير شركة فيستا السابق، ووالدته الكيميائية مها محمد فريد، لديه شقيق يعمل صيدلي في شركة إيلي ليل للأدوية في أبو ظبي، ويعمل كريم قنديل زوج هند عبد الحليم السابق مدير إنتاج في شركة يونيلفير المشرق، وليس له أي علاقة أو ارتباط بمجال الفن والتمثيل.

هند عبدالحليم وزفافها في 2020

هند عبد الحليم تهنئ متابعيها بمناسبة العام الجديد 2024

وهنئت الفنانة هند عبد الحليم متابعيها بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، قائلة: «كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب».

ظهور هند عبد الحليم الأخير

ظهرت هند عبد الحليم مؤخرًا في أكثر من إطلالة وصورة بدون شامتها، وذلك بداية من منتصف سبتمبر الماضي، وتوالى بعدها ظهورها في صور بدون شامتها الشهيرة.

تفاعل متابعي هند مع صورتها وأضافوا العديد من التعليقات حول اللوك الجديد الذي ظهرت به، وأكد البعض أن الشامة كانت من العلامات التي ميزتها عن غيرها من النجوم.

الجدير بالذكر أن هند كانت مترددة في هذه الخطوة منذ فترة طويلة، ووصل الأمر بأنها قامت باستطلاع رأي للجمهور قبل هذه الخطوة.

آخر أعمالها

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم كان مسلسل “أزمة منتصف العمر” الذي تم عرضه على منصة “شاهد VIP”، وشارك في بطولته كل من كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد، رشدي الشامي، ومن إخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل، ومعالجة درامية لكريم العدل وكريم فهمي.

تدور أحداث المسلسل حول “فيروز” التي تزوجت في سن صغير من رجل يكبرها في العمر كثيرا، تعاني من معاملته القاسية وإهماله لها، في نفس الوقت تتزوج “مريم” ابنتهما من “عمر” الذي يكبرها في العمر ويلاحظ “عمر” معاملة “مريم” ووالدها السيئة لـ”فيروز” ويتقرب منها ويقع في حبها.

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