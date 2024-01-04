ريم عبد الله تطل على جمهورها بفيديو جديد بدون ماكياج

شاركت الفنانة ريم عبدالله فيديو جديد على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، ظهرت فيه بدون وضع أدوات التجميل. وتفاعل متابعو الفنانة ريم مع الفيديو مؤكدين على جمالها الطبيعي بدون استخدامها لفلتر تجميلي أو مساحيق التجميل.

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