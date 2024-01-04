في عيد ميلادها الـ63.. تعرّفوا على أزواج إلهام شاهين.. الثاني حاول قتلها وتشويهها بماء النار.. والأول يكبرها بـ 25 عامًا!

كتب امير فتحي في الخميس 4 يناير 2024 02:18 صباحاً - أحتفلت الفنانة المصرية إلهام شاهين، أمس الأربعاء الموافق 3 يناير بعيد ميلادها الـ 63، إذ أنها من مواليد عام 1961، وتزامنا مع تلك المناسبة نكشف لكِ في هذا الموضوع عن هوية ازواج الهام شاهين وأسباب طلاقها وانفصالها عنهم.

الزوج الأول: عادل حسني

رغم فارق السنّ الذي وصل الى 25 سنة، اختارت الهام شاهين الزواج من رجل الأعمال عادل حسني، الا أن هذا الزواج لم يستمر بسبب إنتاج عادل فلمين للفنانة سهير رمزي من دون علم زوجته.

وقالت إلهام في إحدى مقابلاتها أن “سبب طلاقها من عادل هو أنه كذب عليها بشأن عدم إنتاجه أفلاماً سينمائية، بالوقت الذي كان ينتج أفلاماً لـ سهير رمزي بسرية تامة ومن دون علمها، وكانت هي آخر من يعلم، الأمر الذي جعلها تطلب الطلاق منه”، مؤكدة أنها تكره الكذب بشدة.

إلهام شاهين مع زوجها الأول عادل حسني

وأضافت: “كان طول الوقت يقولي ابعدي عن الوسط وتخلفي وتربي عيال، دا كان تفكيره، كان عايز يبعدني عن الفن، عايز تبعدني عن الفن وانت تدخل الفن، وأنا فنانة وأنت راجل سياحة إيه اللي دخلك الفن؟”.

إلهام شاهين في صورة نادرة مع زوجها المنتج الفني ورجل السياحة عادل حسني

وردت على سؤال: “هل شعرتي بالغيرة لأن الفيلم كان لصالح سهير رمزي”، أجابت إلهام شاهين: “لا مكنتش عايزاه يدخل في الفن لو عايزة أتجّوز راجل من أهل الفن كنت اتجوزت”.