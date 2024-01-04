ممثلة شهيرة تعرض لحادث كبير يتسبب بإصابات خطيرة بجسدها

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة الأميركية كاري بيرنانز لإصابات خطيرة، أدت إلى دخولها المستشفى في حالة خطيرة، وذلك بعد تعرضها لحادث بسايرتها .



وقال المتحدث باسم الممثلة البالغة من العمر 29 عاماً، أنها أصيبت بجروح خطيرة، متمثلة بعدة كسور في العظام، وذلك بعد أن اصطدم سائق سيارة بمنطقة تناول الطعام مفتوحة في الهواء الطلق في أحد مطاعم مانهاتن يوم الاثنين.

ونشرت باتريشيا لين والدة بيرنانز، صور لتفاصيل إصابة ابنتها. وظهر في صورة آثار الحادث وكسر أسنانها، وفي صورة أخرى ظهرت بيرنانز مستلقية على سرير المستشفى، وعلى يديها كدمات دموية.

وأرفقت باتريشيا الصور بتعليق، قالت فيه: "إنها لا تزال تعاني من ألم شديد ولا تستطيع الرد على المكالمات في هذا الوقت، لكنها تقدر الرسائل، لقد كان هذا حدثا صادماً. يُرجى إبقاء كاري في أفكاركم وصلواتكم. إنها تعاني من ألم شديد لكنها تتماثل للشفاء".

وأضافت: "لديها عدد قليل من العظام المكسورة والكسور والأسنان المكسورة، ولكن الحمد لله أنها على قيد الحياة... قبضت عليه الشرطة بعد فترة وجيزة واعتقلته. وفي خضم فوضى حادثة رأس السنة الجديدة، فهي متمسكة بإحساس هائل بالامتنان للحياة نفسها".

يشار إلى أن الحادث وقع وسط مطاردة الشرطة بعد الإبلاغ بوقوع اعتداء جسدي يشمل سائق سيارة مرسيدس سوداء يبلغ من العمر 44 عاماً وراكبة تبلغ من العمر 34 عاماً.

