تفوّيج الرحلة الخامسة والعشرين لنقل اللاجئين الجنوبيين

فوّج مكتب مساعد معتمد اللاجئين بولاية الخرطوم، اليوم الخميس الرحلة الخامسة والعشرين لنقل اللاجئين الجنوبيين إلى معسكرات ولاية النيل الأبيض، وذلك بحضور مساعد معتمد اللاجئين بالخرطوم اللواء شرطة (م) د. إدريس عبدالله ليمان، ومدير المكتب الصحفي للشرطة المقدم شرطة د. حمزة النور، إلى جانب موظفي مكتب مساعد معتمد اللاجئين الخرطوم، وممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من قسمي الحماية والتسجيل، وممثلي الأجهزة الأمنية ذات الصلة.
تحركت الرحلة تحت إشراف منسق برنامج ترحيل اللاجئين الأستاذ علم الهدى محمد علي يوسف، وبمشاركة ممثلي الأجهزة النظامية وقوات التأمين.
وشملت الرحلة (208) أفراد من اللاجئين الجنوبيين بمحلية جبل أولياء (معسكر بانتيو)، موزعين على (81) ملف أسرة، تم نقلهم عبر (5) بصات سفرية و(12) شاحنة (دفار) مخصصة لشحن الأمتعة والمقتنيات.
وأوضح مكتب مساعد معتمد اللاجئين الخرطوم أن عمليات نقل اللاجئين إلى المعسكرات تأتي تنفيذًا لقرارات الدولة المتعلقة بنقل اللاجئين من ولاية الخرطوم إلى المعسكرات، وفقًا لـقانون تنظيم اللجوء لسنة 2014م، واستنادًا إلى الأحكام الواردة في الفصل الثامن من القانون، والمتعلقة بسلطات إنشاء المعسكرات وإصدار اللوائح المنظمة لها.
وأكد المكتب أن عملية النقل تمت بصورة منظمة وطوعية وإنسانية، وبـتنسيق مشترك بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والأجهزة الأمنية ذات الصلة.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
