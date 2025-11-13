المحكمة الجنائية الدولية تطالب بالسجن المؤبد لعلي كوشيب بعد إدانته بـ27 تهمة

طالب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، القضاة بإصدار حكم بالسجن مدى الحياة على المتهم علي محمد علي عبد الرحمن (كوشيب)، بعد إدانته بـ 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في إقليم دارفور غربي السودان.

وقال الادعاء إن العقوبة المؤبدة هي الوحيدة التي تعكس حجم الفظائع التي ارتكبها المتهم، مشيراً إلى أن كوشيب مسؤول عن:

•قتل ما لا يقل عن 213 مدنياً

•اغتصاب نساء وفتيات

•تعذيب ومعاملة قاسية لأكثر من 200 محتجز

•حرق قرى وأسواق ومنازل

•تهجير نحو 3,400 أسرة من دارفور

•استهداف مجموعات الفور وغير العرب على أسس عرقية وسياسية

ويُعد كوشيب أول متهم من دارفور يخضع للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ بدء التحقيقات في جرائم الإقليم قبل نحو عقدين.

التيار