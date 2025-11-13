تحديث- دينا الشّربيني تقاضي إعلاميّة شهيرة وتطالب بإيقافها عن العمل

بدأت الممثّلة المصريّة دينا الشّربيني، باتّخاذ خطوات قانونيّة جادّة للدّفاع عن سمعتها، بعد حملة من الإشاعات والانتقادات الّتي طالتها مؤخّرًا عقب تداول أنباء عن ارتباطها بزميلها الممثّل كريم محمود عبد العزيز واتّهامها بالتّسبّب في انفصاله عن زوجته آن الرّفاعي.

في هذا الإطار، قدّمت “الشّربيني”، عبر محاميها، بلاغات رسميّة ضدّ عدد من الصّفحات على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إضافة إلى محضر ضدّ الإعلاميّة مروة صبري بتهمة السّبّ والقدح والتّشهير، إثر تصريحات للأخيرة في برنامجها “قعدة ستّات”، اعتبرتها دينا مسيئة وتتناول حياتها الخاصّة بشكل يضرّ بسمعتها ويحرّض الرّأي العام عليها، بعد أن وصفتها الإعلاميّة بشكل مباشر بكلمة “خرّابة البيوت” وأنّها تتقصّد الأرتباط برجال متزوّجين.

كما وجّهت مروة صبري، في الحلقة انتقادات حادّة لـ دينا الشّربيني ، هذا ما أثار موجة واسعة من الجدل، فيما أكّد فريق دينا القانونيّ أنّها لجأت إلى القضاء لحماية اسمها ومطالبة المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف المذيعة عن العمل، وفقًا للّوائح والقوانين رافضةً الرّدّ إعلاميًّا حفاظًا على خصوصيّتها.

تأتي هذه الخطوة بعد موجة واسعة من الأخبار الّتي انتشرت عبر الإنترنت، وربطت علاقة دينا الشّربيني بأزمة طلاق كريم محمود عبد العزيز وهو ما نفاه الأخير تمامًا، مؤكّدًا أنّ ما تمّ تداوله لا يمتّ للحقيقة بصلة وأنّ حياته الشّخصيّة لا علاقة لها بأيّ طرف آخر.

وبحسب “القاهرة ٢٤”، فإنّ الدّعوى الّتي يباشرها المحامي ستشمل ملاحقة كلّ من شارك في نشر أو تداول هذه الشّائعات المسيئة، بهدف حفظ حقّ الفنّانة القانونيّ وصون سمعتها.

يُذكر أنّ انتشار تلك الأخبار أثار جدلًا واسعًا بين روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ وانقسمت الآراء بين من صدّق المزاعم ومن طالب بضرورة محاسبة مروّجيها، قبل أن تُقدِم دينا الشّربيني على هذه الخطوة لحماية اسمها من التّشهير والافتراء.

غير أنّ السّؤال الأهمّ يبقى: لماذا تُحمَّل دينا الشّربيني وحدها مسؤوليّة ما جرى، في حال صحّت الإشاعات أصلًا؟

كيف نحاكم إنسانة ونصدر الأحكام عليها قبل أن تتّضح الحقيقة؟

فقد يكون قرار الانفصال سابقًا لأوانه ومنوطًا بالزوج وحده، وربّما لم ترغب دينا أصلًا في الارتباط برجل متزوّج.

في النهاية، العلاقة المتينة لا تهتزّ بهذه السهولة، فلماذا نميل دائمًا إلى تحميل المرأة الذّنب وجعلها كبش فداء، بينما نُبرّئ الرّجل من المسؤوليّة؟