السفير الصيني تشانغ هوا يزور الجناح الصيني في "بنان" ويشيد بالمشاركة ضمن فعاليات الحدث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قام سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا اليوم بزيارة الجناح الصيني المشارك كضيف شرف في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" المقام في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، والذي يُنظَّم برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة.

وخلال الجولة اطلع السفير على ما يقدّمه الجناح من عروض حية للحرف والفنون التقليدية الصينية، مستمعًا إلى شرح من الحرفيين حول تقنيات الإنتاج وموروث الحرف التي تعكس عمق الثقافة الصينية وتنوعها، مشيدا بالتنظيم المتميز للفعالية، وباهتمام المملكة بتعزيز التبادل الثقافي الدولي وإبراز الحرف اليدوية كجسر للتواصل بين الشعوب، مؤكدًا أن اختيار الصين ضيف شرف يعكس قوة العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأوضحت هيئة التراث أن مشاركة الصين وزيارة السفير تأتي ضمن الحضور الدولي الواسع للفعالية، التي تُقام هذا العام بالتزامن مع عام الحرف اليدوية 2025، وبما يدعم جهود المملكة في تمكين الحرفيين وتعزيز حضور التراث الثقافي في المشهد الإبداعي العالمي.