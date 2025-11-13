شكرا لقرائتكم خبر جدة التاريخية تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حضور لافت، اختتمت جدة التاريخية مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي أُقيم في "سوبردوم جدة" خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر، بمشاركة نخبة من الجهات المعنية بتطوير منظومة الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن، وجاءت هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الثقافة لإبراز المكانة التاريخية لجدة بوصفها بوابةَ مكة المكرمة، ونقطة الوصول الأولى للحجاج القادمين عبر البحر منذ المراحل المبكرة من الإسلام.

وتشهد المشاركة توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج جدة التاريخية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير مبادراتٍ نوعيةٍ تُسهم في إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، وتسليط الضوء على جدة التاريخية ودورها المحوري كمحطةٍ رئيسيةٍ في مسار الحج عبر التاريخ، بما يُجسّد تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتعزيز مكانة المملكة بوصفها قبلةً للعالم الإسلامي ومركزًا للثقافة والتراث.

وتقدّم جدة التاريخية في جناحها عرضًا مرئيًا خاصًا يُجسّد تاريخ المنطقة بوصفها بوابةً لمكة المكرمة وميناءً تجاريًا محوريًا على البحر الأحمر، مستعرضًا التحوّلات التي شهدها ميناء البنط التاريخي ودوره الحيوي في استقبال سفن الحجاج والبضائع القادمة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، كما يُبرز العرض الجهود الجارية لإعادة إحياء الميناء التاريخي من خلال مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين، الذي يُعد أحد أبرز مشاريع الإحياء العمراني والبيئي الجاري تنفيذها ضمن المنطقة.

كما تستعرض جدة التاريخية خلال مشاركتها حزمةً من المسارات السياحية والتجارب الثقافية التي تعكس تطوّر المشهد التراثي في المنطقة، وفي مقدّمتها مسار الحج التاريخي الذي يوثّق رحلة الحجاج القادمين عبر جدة إلى مكة المكرمة، مرورًا بمواقعٍ تاريخيةٍ ارتبطت بمواسم الحج والتجارة والثقافة. ويضم المسار عشرة مواقع أثرية تُجسّد محطاتٍ رئيسيةً في رحلة الحجاج عبر العصور، من بينها ميناء البنط التاريخي، وأماكن الاستقبال والإقامة، والأسواق القديمة التي ازدهرت خلال مواسم الحج، بما يمنح الزوار تجربةً معرفيةً متكاملةً تُعيد إحياء مشاهد رحلة ضيوف الرحمن التي شكّلت جزءًا من ذاكرة المكان، إلى جانب مساراتٍ أخرى تشمل المسار المعماري والفوتوغرافي وغيرها، بما يتيح للزوار فرصةً لاكتشاف الموروث الحي للمنطقة والتفاعل مع هويتها الثقافية الأصيلة.

ويشهد جناح جدة التاريخية في المعرض عرضًا لمحتوى رقمي متقدّم، من أبرز عناصره صفحة جدة التاريخية على منصة غوغل للفنون والثقافة التي تُبرز ما تزخر به المنطقة من معالم ومواقع تراثيةٍ ارتبطت برحلة الحجاج عبر العصور، من خلال محتوى تفاعلي يتيح جولاتٍ افتراضيةً بتقنية (VR) داخل أبرز هذه المواقع، بما يمنح الزوار تجربةً رقميةً ثريةً تعرّفهم على تاريخ المنطقة ودورها كبوابةٍ لمكة المكرمة، كما يُتيح الجناح للزوار استخدام الرموز الذكية (QR) للتعرّف على أبرز معالم المنطقة والمكتشفات الأثرية التي توثّق تاريخها العريق، في تجربةٍ مبتكرةٍ تجمع بين المعرفة والتراث والتقنية.

كما يتضمّن الجناح باقاتٍ سياحيةً خاصة بمتحف "تيم لاب بلاحدود" في جدة التاريخية، الذي يُقدّم تجربةً فنيةً رقميةً تُجسّد تلاقي الفنون المعاصرة مع البيئة التاريخية للمنطقة، عبر أعمالٍ تفاعليةٍ تُعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان، وتُبرز كيف أصبحت جدة التاريخية فضاءً يلتقي فيه الأصالة بالإبداع المعاصر، في إطار مساعي البرنامج لتوظيف التقنيات الحديثة في إثراء التجربة الثقافية للزوار.

وتسعى وزارة الثقافة من خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج إلى إبراز جهود إعادة الإحياء والتأهيل الشامل التي تشهدها المنطقة منذ إطلاق مشروعها الاستراتيجي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – عام 2021، وذلك حفاظًا على التراث العمراني وتوظيفه كمصدرٍ للإبداع والتنمية المستدامة، وتعزيز مكانة جدة التاريخية بوصفها وجهةً ثقافيةً وسياحيةً رائدة، تجسّد العمق التاريخي والحضاري للمملكة، وتروي للعالم قصة عبور الحجاج والتجار والثقافات من بوابتها إلى الحرمين الشريفين.