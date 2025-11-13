عاجل: 65 ألف عراقي ينتظرون منتخبهم في البصرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: تتجه أنظار الجميع صوب البصرة الثلاثاء المقبل، لمتابعة مباراة الحسم بين العراق والإمارات في ملحق التأهل لمونديال 2026، وتتعلق عيون الملايين في العراق والإمارات، والمنطقة العربية بهذه المباراة، بعد انتهاء موقعة أبوظبي بالتعادل بهدف لمثله بين المنتخبين مساء الخميس، عقب مباراة مثيرة شهدت ندية كبيرة، حيث تألق العراقيون في الشوط الأول، وكان المنتخب الإماراتي أكثر خطورة ورغبة في التسجيل في شوط المباراة الثاني.

فقد فرض التعادل كلمته على مواجهة منتخب الإمارات وضيفه العراق بهدف لكل منهما، مساء اليوم الخميس، في جولة الذهاب للدور الفاصل لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وقد أقيمت المباراة باستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

تقدم منتخب العراق بهدف في الدقيقة 10 عن طريق لاعبه علي الحمادي بعد هجمة سريعة لأسود الرافدين سكنت الشباك. وتعادل لوان بيريرا سريعاً لمنتخب الإمارات في الدقيقة 18 من عمر اللقاء الذي شهد دعماً جماهيرياً كبيراً للأبيض، وتألقاً لافتاً للحارس خالد عيسى الذي منع المنتخب العراقي منم تسجيل أكثر من فرصة محققة.

ويلتقي المنتخبان في جولة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "البصرة" الدولي لحسم بطاقة التأهل للملحق.

وشهدت المباراة تألقاً لافتاً للحارس الإماراتي خالد عيسى الذي أبعد بعض المحاولات القريبة من جانب منتخب العراق، خاصة في الشوط الأول.

وحاول الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق تنشيط صفوفه في الشوط الثاني ببعض التبديلات بمشاركة أيمن حسين ثم زيدان إقبال وشيركو كريم وحسن سعيد. وشهد الشوط الثاني تحديداً محاولات عديدة للمنتخب الإماراتي مع تألق الحارس جلال حسن في إبعاد بعض الفرص الخطيرة.

وحاول المدرب الروماني أورلايو كوزمين إشراك بعض الأوراق الهجومية مثل كايو وعلي صالح وبرونو أوليفيرا. وألغى الحكم هدفاً سجله الإمارات في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل.