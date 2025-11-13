شكرا لقرائتكم خبر عن سهم ديزني يهبط 8% بعد تراجع الإيرادات وتحذير من صراع طويل مع "يوتيوب تي في" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسهم ديزني بنسبة 8% خلال تعاملات ما قبل الافتتاح يوم الخميس، بعدما أعلنت الشركة عن إيرادات مخيبة للآمال وحذّرت من نزاع طويل الأمد مع منصة يوتيوب تي في بشأن اتفاق توزيع القنوات.



ورغم استمرار نمو خدمتي Disney+ وHulu، إلا أن هذا الأداء الإيجابي طغت عليه خلافات تتعلق بحقوق بث القنوات في عصر البث الرقمي، إلى جانب تراجع نشاط التلفزيون التقليدي.



وسجلت إيرادات قطاع الترفيه خلال الربع المالي الرابع انخفاضًا بنسبة 6% على أساس سنوي، مدفوعة بتراجع إيرادات الشبكات التلفزيونية التقليدية بنسبة 21%.



وقالت ديزني إن الإيرادات الإعلانية المحلية انخفضت نتيجة تراجع الأسعار وتراجع متوسط نسب المشاهدة.



وبلغت الأرباح المعدلة للشركة 1.11 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 22.46 مليار دولار، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى 1.05 دولار للسهم على إيرادات قدرها 22.75 مليار دولار، وفقًا لشبكة CNBC.



وساهم قطاع البث عبر الإنترنت في تعويض بعض الخسائر التي تكبدها قطاع الترفيه.



فبينما تراجع الدخل التشغيلي الكلي لقطاع الترفيه بنسبة 35%، شهدت وحدة البث المباشر للمستهلكين (Direct-to-Consumer) ارتفاعًا في دخلها التشغيلي بنسبة 39%.



وذكرت الشركة أن إجمالي عدد المشتركين في Disney+ وHulu بلغ 196 مليون مشترك.



وفي أواخر أكتوبر، فقد ملايين من مشتركي "يوتيوب تي في" إمكانية الوصول إلى قنوات ديزني بعد فشل الشركتين في التوصل إلى اتفاق توزيع جديد.



وقال المدير المالي لديزني، هيو جونستون، خلال مؤتمر إعلان الأرباح يوم الخميس، إن المفاوضات مع "يوتيوب" "قد تستغرق بعض الوقت".



وأضاف: "فيما يتعلق بالأثر المالي، ضعوا في الاعتبار أن هناك جزأين: الأول هو الجزء الذي لا نتلقى مقابله مدفوعات، والثاني هو الجزء الذي نكسبه عندما ينتقل المشتركون إلى خدمات أخرى."



ويُعد هذا الخلاف رابع نزاع بين "يوتيوب" ومزود محتوى رئيسي منذ أغسطس الماضي، لكن ما يميز نزاع ديزني أن الشركة تمتلك خدمة بث منافسة هي Hulu + Live TV، والتي تُعتبر بديلًا مباشرًا لمنصة "يوتيوب تي في".



وقال الرئيس التنفيذي لديزني، بوب آيغر، إن العرض الذي قدمته الشركة لـ"يوتيوب" "مساوٍ أو أفضل من العروض التي وافق عليها موزعون كبار آخرون".



وأضاف آيغر خلال مكالمة الأرباح: "بينما نعمل بلا توقف لإبرام هذه الصفقة واستعادة قنواتنا على المنصة، من الضروري أيضًا التأكد من أن الاتفاق يعكس القيمة الحقيقية التي نقدمها."



كما أشار إلى أن كلًا من "يوتيوب" والشركة الأم "ألفابت" أبلغا ديزني بأن قيمتها "أعلى من أي مزود محتوى آخر".