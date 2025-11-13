الصحة تبحث مع الولايات تعزيز جهود مكافحة الملاريا

عقد وزير الصحة بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، ووكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتور علي بابكر سيد أحمد، اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من وزراء الصحة بالولايات، الاربعاء، وذلك على هامش الملتقى الدوري لمنسقي برامج معهد الصحة العامة.

ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مكافحة مرض الملاريا، الذي لا يزال يشكل عبئًا صحيًا كبيرًا في عدد من الولايات، رغم انخفاض معدلات الإصابة بحمى الضنك نتيجة للحملات المكثفة لمكافحة نواقل الأمراض.

استعرض المشاركون في الاجتماع الموقف الوبائي الراهن، وتبادلوا التجارب والخطط المحلية، كما تم الاتفاق على عدد من الموجهات الفنية والإدارية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المستويات الاتحادية والولائية، وتحسين فعالية التدخلات الصحية.

وشدد وزير الصحة الاتحادي على أن مكافحة الأوبئة تمثل أولوية قصوى للدولة، مؤكدًا دعم مجلس الوزراء الكامل للحملة القومية لمكافحة نواقل الأمراض، بما في ذلك توفير الموارد والمبيدات، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية.

وشارك في الاجتماع وزراء الصحة من ولايات الجزيرة، سنار، نهر النيل، شرق وغرب دارفور، والخرطوم، حيث تم التأكيد على أهمية بناء قدرات الكوادر الصحية، وتفعيل نظم الرصد والتبليغ، وتوسيع نطاق الرش بالمبيدات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الموبوءة.