تحذير من استخدام الآلات في حفر آبار السايفون ومزوالة نشاط كمائن الطوب

حذر المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم في تصريحات صحفية المواطنين والشركات من استخدام الآلات في حفر آبار السايفون حفاظاً على جودة المياه ومنعها من التلوث.
وقال ان كل من يخالف هذا التحذير يعرض نفسه للمحاسبة وفق قانون حماية وترقية البيئة للعام 2008 تعديل العام 2015 تعديل العام 2020.
والذي نص على معاقبة المخالفين بالسجن لمدة لا تتجاوز العام او الغرامة او العقوبتين معاً، ومصادرة ماكينة الحفر المستخدمة لصالح المجلس.
وناشد المجلس جميع المواطنين بالتعاون معه والتبليغ الفوري لأي ظاهرة استخدام الآلات حفاظاً على البيئة من التلوث وحفظها للأجيال القادمة.
ومن جهة أخرى حذر المجلس المواطنين من مزوالة نشاط كمائن الطوب على ضفاف النيل للحفاظ على الموارد المائية والأراضي الرطبة من التلوث حسب قانون حماية البيئة.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
