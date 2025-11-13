جبريل إبراهيم : “سننتصر ولن نُسلّم السودان لأحد “

قال وزير المالية جبريل إبراهيم، إن ما حدث في السودان من “جرائم” قوات الدعم السريع، تُعتبر قصصًا تُروى للتاريخ والأجيال القادمة.

وأضاف خلال مخاطبته الوقفة النسائية للتضامن مع أهل الفاشر: “سننتصر ولن نُسلّم السودان لأحد، وليس هناك من يُملي علينا نظام حكم بلادنا، ونحن أحرار في تحديد ذلك”.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

