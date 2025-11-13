رحلة الأحلام مستمرة… ومواهب جديدة تضيء مسرح “ذا فويس” في ثالث حلقاته

صقل الموهبة هي واحدة من الخطوات الأساسية على طريق الألف ميل، ليتحوّل المشترك من مجرد هاو إلى نجم. وقد استعرض المدربون الثلاثة بداياتهم في المجال الفني في بداية الحلقة الثالثة من مرحلة الصوت وبس، ضمن الموسم السادس من برنامج “The Voice” الذي يُعرض على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر”، “MBC5” وشاهد.

لبرامج المواهب حصة أساسية في رحلة اثنين من المدربين، حيث بدأ كل من ناصيف زيتون ورحمة رياض، مسيرتهما من خلال أحد برامج الهواة، كما حارب أحمد سعد ليشق طريقه ويلمع نجمه لاحقاً. هكذا، تحدث المدربون عن بداياتهم وصقل مواهبهم وكيف ثابروا على امتداد سنوات من أجل الوصول إلى لحظة النجاح. وقد كشف مقدم البرنامج ياسر السقاف أن غالبية الأصوات في هذه الحلقة، تقف لأول مرة على المسرح، لكن منهم من سبق له المرور على مسرح “The Voice” وجميعهم يتنافسون من أجل الفوز باللقب.

أكد أحمد سعد أنه لن يتنازل عن حقه، مؤكداً أنه سيحظى بالأصوات التي يراهن عليها، بينما اعتبرت رحمة رياض أن المنافسة معها لن تكون سهلة، لأن اللقب سيكون من نصيب أحد مشتركي فريقها. أما ناصيف زيتون، فبدا مرتاحاً ظاهرياً، وأوحى أنه يتفرج من بعيد، لكنه في الواقع سيقاتل من أجل أحلى صوت.

تفاصيل الحلقة ومجرياتها

انطلقت الحلقة مع جورج زغيب من لبنان، وهو المشترك الذي اكتشف موهبته في عمر التاسعة واطمأن الراحل وديع الصافي إلى أن الفن بأمان من بعده، ما دام هناك أصوات مثل جورج في الساحة الفنية. هكذا، عرّف الشاب بنفسه، وأكد أنه يغني اليوم وذكرى والدته الراحلة لا تغيب عن باله، هي التي لطالما تمنت له النجاح. ولم يخيب جورج آمال المشاهدين الذين انتظروا صوتاً استثنائياً بعد هذا الكلام الواثق. وبالفعل، غنى فأطرب ولف له ناصيف ورحمة، وتوجهت إليه الأخيرة رحمة بالقول: “أنت مطرب خطير!”، بينما أكد ناصيف أنه يتابع رحلته ما قبل البرنامج. واستدار أحمد بكرسيه متأخراً، وحاول إقناعه بالانضمام إلى فريقه لكن جورج اختار ناصيف. وتوجه الأخير بالقول: “كنت الطفل المعجزة، واليوم تثبت أنك الفنان المعجزة”. ولم يلف أحد للموهبة التالية رونا نوفل من سوريا، ولم تتمكن بالتالي من اجتياز مرحلة الصوت وبس.

أما محمد العمرو من الأردن، فقال إنه سبق له الوقوف على مسرح “The Voice Kids”. وتحدث الشاب عن مواهبه الأخرى المتمثلة بالملاكمة، مشيراً إلى أن البرنامج شكّل دافعاً له لأن يكمل مشواره. وأشار إلى أن والده لطالما كان داعماً له، وهو يكمل دعمه له في هذا الموسم. وقد استدار المدربون الثلاثة بكراسيهم، وأولهم ناصيف ثم أحمد ورحمة. وحاولت رحمة إقناعه بالانضمام إلى فريقها، قائلة “أنت ذا فويس”، واكتفى ناصيف بتمني الخير له، بينما أشاد أحمد بجواباته وأدائه المتميز، مشيراً إلى أنه يتمناه في فريقه لأنه قادر أن يكون المطرب الأول في العالم العربي من دون منازع، وانضم محمد إلى فريق أحمد. أما حيدر الأمير من العراق، فلم يوفق بأن ينتقل إلى المرحلة القادمة علماً بأن المدربين أثنوا على صوته.

بعد ذلك، تنافس المدربون الثلاثة على الفوز بضم أزياكو من الجزائر إلى فرقهم. وقد استدار ناصيف فأحمد، ثم رحمة. وضغطت رحمة على زر “سوبر ميوت” لأحمد لتمنعه من ضم المشترك إلى فريقه، وقالت “أننا متعطشين لأصوات من الجزائر، وانت أبدعت”. وقال ناصيف أنه يحتاج إلى صوت أزياكو في فريقه “لأنك ورقة رابحة عندي”. وحسم أزياكو أمره وانضم إلى فريق ناصيف.

قبيل وقوفه على المسرح، أكد إبراهيم حفيظة من ليبيا أنه عاشق للأكل، لكن هذا الأمر لم يؤثر على عشقه للفن والغناء، حيث أبدع على المسرح وجعل المدربين يتنافسون على ضمه إلى فرقهم. فقد استدار له تباعاً رحمة وناصيف وأحمد، واختار إبراهيم الانضمام إلى فريق أحمد، في وقت لم تتوقف رحمة عن تهديد أحمد بالسوبر بلوك، معربة عن أملها بأن تجد الصوت الذي يكسّر الدنيا وأن تنجح بضمه إلى فريقها. وقد استجاب القدر إلى أمنيه رحمة عندما غنى ثامر العبد الله، وهو شقيق الفنان عماد العبد الله، ولفت له رحمة وناصيف، واختار الانضمام إلى فريق رحمة، التي أشارت أن ميزة ثامر بأنه مليء بالثقة على المسرح.

أما مسك الختام، فكان مع أشرقت من مصر التي وقفت سابقاً على مسرح “The Voice Kids” يوم كانت طفلة. ولفت لها رحمة تبعها ناصيف وأحمد. وانضمت أشرقت إلى فريق أحمد، الذي علّق قائلاً أن “من الطبيعي أن تختارني خصوصاً أن اسمها أشرفت أحمد سعد”.

هكذا، انتهت الحلقة الثالثة من مرحلة “الصوت وبس”، ويتبقى ثلاث حلقات منها. وقد استطاع المدربون أن يضموا مجموعة من أفضل الأصوات وأروعها إلى فرقهم، لكن هل تشهد الحلقات القادمة منافسات وتحديات تغيّر كل المقاييس والمعايير؟