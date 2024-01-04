ميرنا وليد - بيروت - تميز الفنان المصري أبو بأغنية "3 دقات" التي شاركته فيها ايضا بخطوة مميزة الفنانة المصرية يسرا، وقد حققت هذه الأغنية رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، وبعدها طرح أيضا عدة أغاني رافقتنا في سهراتنا ونالت اعجاب الجمهور، نذكر: "ملك الفبركة، حبيبي يا ليل".
أبو حضر العشاء الخيري لـ مينتور العربية، وتحدثنا معه عن المناسبة، الى جانب نجاح تلات دقات، خوف الفنان عندما يقدّم أغنية "هيت" بأن يطرح بعدها أغنية أقل نجاحا منها، إنفصال الفنانين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ومن يحب من الفنانين أن يرافقه برحلة في الطائرة؟
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- أبو: "هكذا التقيت بـ هيفا وهبي" ويرد على سؤال مُحرج بهذه الطريقة..وهل أصيب بالإكتئاب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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