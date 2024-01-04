شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر 3 مسرحيات للكاتب العبثي المتمرد ألبير كامو.. فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - " لا أبغض العالم الذي أعيش فيه ولكن أشعر بأنني متضامن مع الذين يتعذبون فيه " هذه الجملة هي ملخص فلسفة وفكر الكاتب ألبير كامو الذي يتزامن اليوم 4 يناير مع ذكري رحيله فقد رحل عام 1960 في فرنسا أثر حادث سيارة .

ألبير كامو لم يكن كاتبا روائيا ومسرحيا فقط لكنه كان فيلسوفا، وحتي مسرحياته ورواياته تزخر بالفلسفة وفكره في الوجود والحب والموت والثورة والمقاومة والحرية، ونال من خلال كتاباته جائزة نوبل، وفيما يخص كتباته المسرحية فاشهرها ثلاث مسرحيات هي : ( كاليجولا ، سوء تفاهم ، العادلون أو الحصار )، وله عدد من الروايات تحولت لأعمال مسرحية وفنية منها " الغريب ، الطاعون ، الإنسان المتمرد ، إسطورة سيزيف ) وكتب رواية هي الرجل السعيد وهي سيرة ذاتية عن حياته في الجزائر فقد عاش هناك فترة وهو أصلا من مواليد الجزائر في قرية الذرعان في أقصي شرق الجزائر .

ألبير كامو عاش حياة معدمة فقيرة في حي بلكور في الجزائر العاصمة، وكان لهذه الحياة تأثير كبير في كتاباته والمنحى الذي اخذته حياته، وحينما أصيب بمرض السل في سن السابعة عشرة، اضطر لترك ممارسة كرة القدم وقال جملته الشهيرة : كل ما اعرفه عن الأخلاق، أدين به لكرة القدم .

ومن أشهر أقواله : إن مهمتي ليست أن أغير العالم فأنا لم أعط من الفضائل ما يسمح لي ببلوغ هذه الغاية، ولكنني أحاول أن أدافع عن بعض القيم، التي بدونها تصبح الحياة غير جديرة بأن نحياها ويصبح الإنسان غير جدير بالاحترام.