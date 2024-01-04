لطيفة التونسية ترثي والدتها بكلمات مؤثرة بعد أيام من رحيلها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها الرسمي، صورة تجمعها بوالدتها، شكرت من خلالها متابعيها ومحبيها على الوقوف إلى جانبها في المحنة الأخيرة التي ألمت بها قبل أيام قليلة بعد وفاة والدتها.



وشاركت لطيفة متابعيها صورة باللونين الأبيض والأسود، ظهرت فيها وهي تقبل يد والدتها، وأرفقتها بتعليق، تحدثت فيه عن صدمتها بوفاة والدتها، ولفتت أنها لم تكن بتتحمل هذه الصدمة لولا دعم أصدقائها وأقاربها، وقالت: "الله يرحمك يا نور العين...الله يرحمك يا غالية.. وجيعة كبيرة..ماكنتش نتحملها لولا محبتكم.. والناس اللي واسوني وخلوني أقوى على تحمل الصدمة".

وتوجهت لطيفة بالشكر إلى كل من وقف إلى جانبها بحنتها، قائلة: "شكراً من أعماق قلبي للناس اللي كلمتني وخففت عليا وحسيت بيا في الفترة الصعبة هاذي...شكر الله سعيكم جميعا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.. شكرا لمواساتكم الكريمة.. أسال الله أن لا يريكم مكروها أو حزناً على عزيز أو قريب".

يذكر أن والدة الفنانة لطيفة كانت قد توفيت في أول الشهر الحالي، بعد وعكة صحية شديدة ألمت بها، دخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات في القاهرة لعدة أيام.

وكانت لطيفة قد نعت والدتها قائلة: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

