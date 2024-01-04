كاردي بي عادت لـ أوفيست؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن أن النجمة كاردي بي قد عادت وارتبطت بـ أوفيست، الا ان الثنائي لم يصرحا عن هذا الموضوع بعد، لكن المصادر التي نقلت الخبر أكّدت ذلك نافية بأن يكون إشاعة.



وكانت أطلت كاردي بي على متابعيها مؤخرا بلوك مميز عبر حسابها الخاص، وسحرت الجمهور بفستان طويل ضيق أظهرت من خلاله رشاقة جسمها، وهو باللون الرمادي مكشوف الظهر من دون أكمام رسم على طوله أحزمة ملونة إستعرضت من خلاله الوشم الكبير على ظهرها، وتركت كاردي شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج حاد اظهرت من خلاله جمال وجهها.