شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترضخ غادة عادل للتهديد وتترافع فى قضية المنباوى بـ مسلسل حالة خاصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حالة خاصة، الكثير من الأحداث المهمة وهي بداية المحامين المتدربين في مكتب أشهر محامية وتدعى أمانى النجار "غادة عادل" العمل على القضية الأولى لهم و محاوله حلها وهم نديم " طه دسوقى " و رام الله " هاجر السراج" و ندى " لينا إيهاب" و يوسف " على السباعى " وعز " حسن أبو الروس"، وأكدت أمانى النجار " غادة عادل" لهما عدم الاستهانة بالقضية الأولى و أن لا يوجد قضية سهلة و قضية صعب.

ويذهب رجل الأعمال أحمد المنباوى "حمدى هيكل" لأمانى النجار المكتب ليطلبها أن تمسك قضية كبيرة له لكن تبلغه أن ذو مشاكل و أنها تصفية حسابات وترفض ويهددها اذا لم تمسك القضية، و يأتي بفتاة لتوقع زوجها ياسر " أحمد طارق" ويصور لها ويرسل الفيديو لها، لذلك هل ترضخ غادة عادل للتهديد وتترافع عن قضية المنباوى، هذا ما ستكشفه أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل ؟

و مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.