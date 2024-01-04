بسعادة كبيرة… رانيا يوسف تعلن عن هذا الخبر بما يخصّ ابنتها

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نشرت الممثلة المصرية رانيا يوسف، عبر حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام”، أكثر من صورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “فوبيا”، جمعتها بإبنتها نانسي والفنانة القديرة سوسن بدر، معلقة بسعادة كبيرة: “حتشوفوه قريبًا إنشالله مسلسل “فوبيا”.. أول بطولة لحبيبتي ابنتي، نجمتي المتألقة ربنا يحميك”.
مسلسل “فوبيا” )١٥ حلقة( وهو من تأليف أحمد عزت وهشام حمزة وإخراج رؤوف عبد العزيز. يشارك في بطولته االى جانب رانيا يوسف، سوسن بدر، أحمد عبد المجيد، منير كرم، توني ماهر وغيرهم.
على صعيد آخر، تنتظر الممثلة رانيا يوسف عرض مسلسل “وبقينا اتنين” خلال الأيام القادمة، وهو أحدث اعمالها. وينتمي لنوعية “اللايت كوميدي”، وهو من تأليف اماني التونسي واخراج طارق رفعت، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم شريف منير، ميمي جمال، ادوارد وغيرهم.
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