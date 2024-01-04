هنا الزاهد تدخل العام الجديد بنشاط فني كبير.. إليكم أبرز أعمالها الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الممثلة المصرية هنا الزاهد خلال أيام لعرض أربعة أعمال جديدة لها، ما بين السينما والمسرح.



ودخلت هنا الزاهد 2024 بنشاط، إذ تستهل أعمالها في العام الجديد بعرض مسرحية "كذا نوفل"، من بطولة أحمد السعدني في ثاني تعاون بينهما.

ويشارك في بطولة "كذا نوفل" إلى جانب هنا الزاهد، وأحمد السعدني، عدد من الممثلين، من بينهم محمد عبد الرحمن توتا وإدوارد وسامي مغاوري وميرنا جميل، ومن المقرر عرض الفيلم في الفترة من 9 كانون الأول/ يناير الجاري، إلى 13 منه، وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض".

كما شاركت هنا الزاهد بمسلسل "إقامة جبرية"، وتنتظر عرض المسلسل الذي يشارك في بطولته: أحمد حاتم وصابرين ومحمد الشرنوبي وثراء جبيل ومحمود البزاوي وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

وفي السينما، تترقب هنا الزاهد عرض فيلمين لها خلال الفترة المقبلة، وهما: "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي تؤدي فيه دور البطولة إلى جانب هشام ماجد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

كما تنتظر عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، من بطولة هشام ماجد ومي عمر ومحمد الشرنوبي ومايان السيد ومحمد سلام، ومن تأليف محمد صادق عن رواية له تحمل الاسم نفسه، وإخراج عثمان أبو لبن.