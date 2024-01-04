بعد رفضه مرات عدّة.. الرقابة توافق على عرض فيلم “الملحد” لأحمد حاتم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد رفض الرقابة على المصنّفات الفنية لأكثر من مرة السماح بعرض فيلم “الملحد” للفنان أحمد حاتم، والمأخوذ عن قصة للكاتب إبراهيم عيسى، كشف الأخير من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” عن موافقة الرقابة على عرض الفيلم.

ونشر عيسى صورة لقرار موافقة الرقابة على عرض فيلم “الملحد” والذي يقوم ببطولته الفنانون: أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، وتارا عماد… ويخرجه ماندو العدل.

وفي سياق آخر، بدأ أحمد حاتم تصوير فيلمه الجديد “المنبر”، والذي يجسد فيه شخصية عالم أزهري.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، بينهم: آيتن عامر، كمال أبو رية، سامح الصريطي، أحمد فهيم، وميدو عادل… وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال. وتدور أحداثه في إطار تاريخي.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم الفنية، فيلم “المطاريد” الذي عُرض أخيراً في دور السينما، وشارك في بطولته كلٌ من: تارا عماد، محمود الليثي، محمد محمود، محمود حافظ، ومحمود البزاوي.