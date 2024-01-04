هنا الزاهد تبدأ العام بنشاط فني لافت.. أربعة أعمال بانتظار جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من النشاط الفني دخلت بها الفنانة هنا الزاهد العام الجديد 2024، حيث تستعد خلال أيام لعرض أربعة أعمال جديدة لها، ما بين السينما والدراما والمسرح.

وتفتتح هنا الزاهد باكورة أعمالها في العام الجديد بعرض مسرحية “كذا نوفل”، من بطولة أحمد السعدني في ثاني تعاون بينهما، ويشاركهما محمد عبد الرحمن توتا وإدوارد وسامي مغاوري وميرنا جميل والمقرر عرضها في الفترة من 9 كانون الثاني (يناير) الجاري وحتى يوم 13 من نفس الشهر، ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسلها الجديد “إقامة جبرية” من بطولة أحمد حاتم وصابرين ومحمد الشرنوبي وثراء جبيل ومحمود البزاوي وعايدة رياض من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أما على مستوى السينما فتنتظر هنا عرض فيلمين لها خلال الفترة المقبلة وهما “فاصل من اللحظات اللذيذة” من بطولة هشام ماجد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

وثاني أفلامها “بضع ساعات في يوم ما” من بطولة هشام ماجد ومي عمر ومحمد الشرنوبي ومايان السيد ومحمد سلام من تأليف محمد صادق عن رواية له تحمل ذات الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.