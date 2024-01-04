“لم تقصد الإهانة”.. شيرين تتلقى الدعم في أزمتها مع العراقيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة” عبر قناة “المحور”، دافعت الإعلامية بسمة وهبة عن الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الجملة التي قالتها في حفلها الأخير بدبي رداً على الجمهور وجاء فيها: “أنتم محسّسني إني جاية من العراق”.

وقالت بسمة في معرض دفاعها عن شيرين، إن ثمّة مشكلة اختُلقت بين المطربة شيرين عبدالوهاب والشعب العراقي، موضحةً: “من الواضح إنه حدث سوء تفاهم مع شيرين، وقبل التفكير في إنها أخطأت أم لا، يجب أن نسأل هل هناك مشكلة بين الطرفين؟! لا هذا لم يحدث”.

وأضافت: “ليس هناك ما يجمع شيرين والشعب العراقي إلا الحب والود والاحترام، فهي شخصية عفوية جداً، وهذا الأمر قد يكون عيباً، وفي حفلة شيرين الأخيرة قالت إنتو محسّسني إني جاية من العراق”.

وأردفت الإعلامية المصرية بالقول: “أقول لأحبابنا في العراق إن هذه الكلمة دارجة في مصر، لدينا مصريون كثر كانوا يعملون في العراق بنظام الإعارة، مثل بعض المدرسين وعمال البناء والأطباء، وكانوا يعودون إلى بلدهم بعد سنوات طويلة، وكان عندما يرجع المصري يسأله ذووه عن الفيديو والكاست والبطانية”.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالقول: “شيرين كانت تقصد أنها لم تتأخر أو تبتعد عن بلدها لسنوات طويلة، وشيرين لا تقصد أي خطأ ولا يستطيع أحد إهانة شعب العراق، وشيرين تحب العراق وأهله، كما أن أهل العراق يحبونها”.