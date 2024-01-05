وفاء عامر تكشف عن موقفها تجاه زوجها اذا تزوج عليها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية وفاء عامر عن ردة فعلها إذا صارحها زوجها بأنه سيتزوج عليها، قائلة: "هقوله أه يا حبيبي إمتى، مش حاجة هتبسطه عادي".

وتابعت: "جوزي مش هيعمل كده، لكن إحنا متفقين إن الممنوع مرغوب ليه أقول لأ، أنا بغير عليه ومفيش حد يقدر ينافسني، لو جالك قالك عاوز أتجوز هو واخد القرار يبقى بيدي لا بيد عمرو، هقول لأ هيتجوز برضو يبقى خليه خايف منك".

وكانت أحدثت وفاء عامر جدلاً بتصريحها حول طريقة تعاملها مع زوجها، وقالت: "بغسل رجل زوجي لما بيرجع من بره البيت، وهو مبيطلبش ولكن لما ألاقيه تعبان ومحقق لي السعادة اللي نفسي فيها وعامل الحلم اللي أنا بحلم به، ورأيه صائب ومبيقبلش إن حد يجرحني ولا حد ياخد علي حقي ولا يدوس على كرامتي ولا حد يقلل من قيمتي، مفيش مشكلة أغسله رجله".

حديث وفاء عامر جاء خلال حلولها ضيفة على برنامج "القاهرة اليوم".

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