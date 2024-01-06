بالفيديو: فوز الفهد تكشف سبب عملها في عيادة في سن الـ 16 عامًا

تحدثت خبيرة التجميل ومدونة الموضة والجمال الكويتية فوز الفهد، عن عملها في عيادة في سن الـ 16 عامًا، وذلك خلال لقاء لها في أحد البرامج.
وقالت فوز: “عملت في عيادة طبية لأقوم بإجراء عملية تجميل لأنفي، ثم انتقلت للعمل في جريدة”.
وأضافت: “أشعر أن تلك الفترة كانت من أكثر فترات حياتي التي شعرت فيها بالسند، وذلك لأنني كنت صغيرة في السن، وكنت أحتاج إلى الدعم”.
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