بعد الكشف عن علاقتها بخطيبها السابق .. ميرهان حسين غاضبة وهذا ما قامت به بحق شيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - بات من المعروف أن حبيب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجديد الدكتور تامر سليم وهو طبيب أمراض نساء والذي كان خطيب الفنانة المصرية ميرهان حسين، لفترة 8 أشهر وإنفصلا قبل أسابيع من موعد الزفاف من دون الكشف عن السبب.



وبعد أن بات الامر معلناً، ولكن ليس بشكل رسمي، حذفت ميرهان حسين صورها مع شيرين عبد الوهاب.

وفي أول تعليق لميرهان بعد الاخبار التي انتشرت شاركت آية قرآنية : "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"

