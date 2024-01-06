شاهد ابنة نجم عالمي تشعل غضب الإسرائيليين بخريطة فلسطين برمز البطيخ

أثارت فيوليت آفليك، ابنة النجم الأميركي بن آفليك والممثلة الشهيرة جينيفر غارنر، الجدل في الأوساط الإسرائيلية، وذلك بسبب ظهورها وهي ترتدي “تي شيرت” يحمل خارطة فلسطين خلال رحلة تسوق مع والدتها.

وظهرت الشابة، البالغة من العمر 18 عامًا، مع والدتها غارنر أثناء زيارتهما متجر شانيل في بيفرلي هيلز، يوم الثلاثاء، بينما ارتدت فيوليت “تي شيرت” أسود من ماركة Wear The Peace تحمل خارطة فلسطين بألوان العلم الفلسطيني.

وتعتبر رمزية البطيخ، وهي الفاكهة التي تحمل ألوان العلم الفلسطيني، رمزًا للتضامن مع الفلسطينيين، وقد اكتسبت شهرة عالمية في الآونة الأخيرة، وسط تواصل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة الملابس التي تنتج “تي شيرت” Wear The Peace، فإن 100% من أرباح بيعها تذهب لمساعدة غزة.

وأثار ارتداء فيوليت “تي شيرت” Wear The Peace استياء الإسرائيليين، حيث علقت صفحة “أوقفوا معاداة السامية” على موقع تويتر بالقول إن “الرمز الذي حملته “تي شيرت” يمحو دولة إسرائيل بأكملها”.

وحصدت التغريدة حوالي 7 ملايين مشاهدة، وأكثر من 6 آلاف تعليق بين مؤيد لموقف الشابة الأميركية، وآخر معارض.

يشار إلى أن الابنة الكبرى لبن آفليك وغارنر غالباً ما تظل بعيدة عن الأضواء، وكان آخر حضور لها لفت الأنظار العام الماضي في حفل مايكل روبين في الرابع من تموز/يوليو، الذي حضرته مع والدها وزوجة أبيها، جنيفر لوبيز.