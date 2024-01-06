شاهد ردة فعل هيفاء وهبي تجاه معجب أمسك يدها على المسرح

أثار مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، جدلًا واسعًا، حيث ظهرت فيه الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ليلة رأس السنة، وهي تتعرض لموقف محرج من أحد الحاضرين.

وبحسب الفيديو، كانت هيفا وهبي تغني على المسرح في أحد مطاعم بيروت، عندما طلب أحد الحاضرين السلام عليها، فما كان منها إلا أن بادرت بالسلام وأعطته يدها.

إلا أن المعجب، الذي لقبته تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي بـ”المعجب المهووس”، أصرّ على الاحتفاظ بيد الفنانة رغم امتعاضها، ثم شدّها إليه مرغمة.

وبعد أن فاضت هيفا غضباً سحبت يدها بقوة، إلا أنه عاد وعاند، ما أجبرها على دفعه بقوة أكبر، وكأنها تضربه.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات انتقدت المعجب بحدة، وأكدت أن تصرفه مع الفنانة “غير أخلاقي”.

إلى ذلك، تألقت هيفا بفستان أحمر طويل تغني على المسرح ليلة رأس السنة في العاصمة بيروت، وسط انسجام الحاضرين.