هبة عبد الغني تعلن عن هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية هبة عبد الغني انضمامها لأسرة مسلسل "صلة رحم"، الذي سيعرض في شهر رمضان 2024، وتلعب ضمن أحداث المسلسل دور "سهام".

هبة عبد الغني أعلنت عن انطلاق تصوير المسلسل وبدء تصوير أولى مشاهدها اليوم الجمعة.

وكتبت تعليقاً :"اللهم نصرا وفتحا مبينا ونجاح.. بسم الله توكلنا على الله صلة رحم ، تأليف محمد هشام عبية، ومدير تصوير محمود عطاالله، اخراج تامر نادي".

ويشارك في بطولة العمل الممثلين إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة تأليف محمد هشام عبية، ومدير تصوير محمود عطاالله، اخراج تامر نادي.

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